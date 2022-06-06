Вашингтон, 6 июня, 2022, 21:12 — ИА Регнум. К границе США движутся несколько тысяч мигрантов в преддверии саммита Америк, который пройдёт на текущей неделе в Лос-Анджелесе, сообщает 6 июня Reuters.

U. S. Customs and Border Protection Мигранты в США

Данный караван мигрантов, возможно, станет одним из крупнейших за последние годы. К американской границе направляются по меньшей мере шесть тысяч человек, в основном из Венесуэлы.

«Эти люди пришли из стран, разрушающихся от бедности и насилия. Мы настоятельно призываем тех, кто присутствует на саммите… обратить внимание на потоки мигрантов, которые приходят и будут приходить в Мексику всё чаще и чаще, если что-то не будет сделано в ближайшее время», — заявил организатор каравана Луис Гарсия Виллагран.

Издание отмечает, что президент США Джо Байден намерен объявить на предстоящем саммите о новом миграционном законопроекте.

Ранее администрация США окончательно решила, что не будет приглашать на саммит Америк представителей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.