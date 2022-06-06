София, 6 июня, 2022, 20:34 — ИА Регнум. С 1 июля текущего года размер социальной пенсии по инвалидности в Болгарии вырастет на 45%. Об этом 6 июня сообщает софийская газета «Дума».

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид

Согласно официальной информации, сумма соответствующих выплат увеличится с нынешних 370 левов ($202) до 467 левов ($256). Кроме того, правилами предусматриваются дополнительные субсидии на оплату услуг ЖКХ для указанной категории граждан.

Предполагается, что новыми льготами смогут воспользоваться до 200 тысяч жителей Болгарии.

Напомним, ранее болгарское коалиционное правительство назвало проведение социальной реформы в стране основным пунктом своей программы.