Вашингтон, 6 июня, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Власти США выдачи ордера на арест двух самолетов, принадлежащих российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Причиной для ареста стали полеты в Россию без лицензии, которую США начали запрашивать на фоне введения новых антироссийских санкций, сообщает 6 июня Reuters со ссылкой на министерство юстиции.

Marina Lystseva Роман Абрамович

Помимо этого, министерство торговли США выдвинуло административные обвинения против Абрамовича, который в феврале признал своих детей владельцами организаций, которым принадлежат Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650 ER. Претензия американских власти заключается в том, что Абрамович якобы продолжил сам контролировать два самолета.

Согласно данным министерства торговли США, 4 марта Boeing совершил полет из Дубая в Москву, а 12 мая Gulfstream перелетел из Стамбула в Москву. Отмечается, что оба самолета совершили полеты после вступления в силу санкций на экспорт, в рамках которых Абрамовичу уже требовалась лицензия, чтобы вывозить в Россию самолеты американского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Роман Абрамович подал иск против Совета ЕС в Европейский суд юстиции.