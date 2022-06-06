Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Семья журналиста, статья которого в 1986 году вдохновила Тома Круза на создание фильма «Топ Ган», подала в суд на кинокомпанию Paramount Pictures за нарушение авторских прав. Компания обвиняется в том, что она сняла вторую часть истории «Топ Ган: Мэверик», несмотря на истекшие авторские права на данную статью, сообщает 6 июня Reuters.

Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик» Кадр из трейлера

Согласно иску, поданному в федеральный суд Лос-Анджелеса, перед выпуском сиквела Paramount Global не выкупила права на статью Эхуда Йоная, которая легла в основу сюжета фильма.

Сын и вдова журналиста, проживающие в Израиле, заявили, что Paramount намеренно проигнорировала тот факт, что авторские права истекли в январе 2020 года.

Семья потребовала от компании поделиться частью прибыли от кассовых сборов фильма, а также запретить компании Paramount показывать картину в кинотеатрах и снимать продолжение.

Напомним, что «Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом 2022 года, собрав за первые десять дней проката $291 млн в Северной Америке и $548,6 млн во всем мире.