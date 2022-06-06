Бишкек, 6 июня, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Дефицит инсулина в Киргизии возник из-за резкого скачка курса иностранных валют, произошедшего в марте 2022 года на внутреннем валютном рынке страны. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передают местные СМИ.

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В ведомстве утверждают, что вынуждены были отменить тендер на закупку инсулина за рубежом. Также на ситуацию повлияло увеличение срока выработки инсулиновых препаратов заводом-изготовителем.

По информации Минздрава, пока в Киргизию завозят только инсулиновые аналоги, которые закупаются для детей и подростков.

«Поступление инсулина «Изофан» и инсулина «Регуляр» ожидается только в начале июля 2022 года», — подытожили в министерстве.