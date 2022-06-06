Скопье, 6 июня, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Решение македонских властей запретить перелет самолету министра иностранных дел Сергея Лаврова через территорию страны не совпадает с желаниями и настроением македонского народа. Об этом ИА REGNUM 6 июня заявил македонский публицист и телеведущий Миленко Неделковски.

Северная Македония

Напомним, что 5 июня Северная Македония, наряду с Болгарией и Черногорией, отказалась пропустить через свое воздушное пространство российский правительственный самолет, на котором Сергей Лавров рассчитывал прибыть с запланированным визитом в Сербию 6 июня. Визит Лаврова пришлось отменить.

«Приняв такое решение, македонское правительство выстрелило себе в ногу», — полагает журналист.

Неделковски добавил, что это не единственный недружественный к России жест македонских властей за последние дни. Он напомнил, что 6 июня, в День русского языка, представители местных властей всегда собирались вместе с представителями российской дипломатической миссии в Северной Македонии перед памятником Пушкину в Скопье, чтобы вместе отметить этот праздник.

«Каждый год к памятнику Пушнину выходят политики и представители местного самоуправления. В этом году посол России вышел и возложил цветы рядом с памятником, но зато не нашлось ни одного представителя македонских властей, который захотел бы отдать дань литератору, чьи произведения давно уже являются частью мирового культурного достояния», — рассказал собеседник ИА REGNUM.

Инцидент вокруг предоставления воздушного коридора для перелета Сергея Лаврова в Сербию является частью той же политики прислуживания Западу, которой следует македонское правительство, полагает Неделковски.

«Я вас уверяю, что македонцы не одобряют такие действия своего правительства. Может быть, это одобряют только те, кого мы называем «севрджаны» — симпатизирующие тем политическим силам, которые переименовали наше прекрасное государство в «Северную Македонию», — рассказал журналист.

При этом Неделковски добавил, что частично и Российская Федерация виновата в том, что в его стране нет общественных движений, которые могли бы более активно выступать за развитие хороших отношений с Москвой.

«Россия в свое время не уделила достаточно внимания тому, чтобы хотя бы часть неправительственных организаций или интеллектуалов подключить к этому процессу. Со сменой политического курса сотрудничество между двумя странами практически упало до минимума, и в обществе осталось ничем незаполненное пространство», — пояснил журналист.