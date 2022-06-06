Стокгольм, 6 июня, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Политологи Стиг-Бьорн Юнггрен и Марья Лемне считают, что министр юстиции внутренних дел Швеции Морган Йоханссон, скорее всего, решит уйти в отставку еще до вынесения вотума недоверия 7 июня. Об этом они рассказали в интервью газете Svenska Dagbladet.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

«Кое-кому надо паковать чемоданы, и кажется, что этот кто-то — это Морган Йоханссон», — считает Юнггрен.

В свою очередь Марья Лемне считает, что шансы на то, что Йоханссон подаст в отставку перед проведением голосования, «фифти-фифти». Однако она все же ставит на том, что министр решится уйти добровольно.

Если все-таки Йоханссон решит уйти в отставку, то схватку выиграет правая оппозиция, которая начала процесс вынесения вотума недоверия, а голосования в риксдаге проведено не будет.