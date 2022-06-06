Москва, 6 июня 2022, 18:57 — REGNUM Стартовал новый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — «Экософия». Новый проект направлен на развитие экологической культуры населения. В пресс-конференции, приуроченной к старту проекта, приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти, экологисты и участники различных проектов и конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко поделилась данными исследований об отношении россиян к экологичному образу жизни: «Социологи фиксируют активное вовлечение россиян в экологическую повестку: 4% наших граждан уже отказались от полиэтиленовых пакетов, 6% сдают опасные отходы в специальные пункты приема, а 32% участвуют в субботниках и мероприятиях по уборке территорий. Но важно делать не только масштабные акции, нужно вовлекать людей в экологические проекты, формировать привычки, которые будут менять жизнь каждого человека, а значит, и развивать экологическую культуру в России. Одним из таких проектов и станет «Экософия».
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул актуальность запроса на запуск экологического проекта в линейке конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Принять участие в «Экософии» может каждый гражданин РФ старше 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте экософия. рф, а после – изучать информационные материалы и выполнять задания от партнеров.
Соорганизатором проекта «Экософия» стал Российский экологический оператор. Его генеральный директор Денис Буцаев отметил, что важно начинать развивать общую экологическую культуру.
Чтобы участники могли наблюдать за своим развитием в рамках сезона, в проекте будут формироваться личные рейтинги. Их основой станут баллы, которые участники заработают за изучение материалов и выполнение заданий от партнеров проекта, а лидеры экорейтинга будут приглашены к участию в полуфинальных мероприятиях, которые будут проходить в разных регионах нашей страны. Это не единственная отличительная особенность нового проекта от уже имеющихся в линейке президентской платформы. Эксперт конкурса «Мастера гостеприимства», генеральный директор отеля «Амбассадор Калуга» Ирина Мельникова предложила проводить открытые мероприятия. Все полуфинальные мероприятия будут проходить на открытых городских площадках, некоторые — в рамках дней города. В мероприятиях будут участвовать лидеры экорейтинга, а также жители городов, где проходят полуфиналы.
В рамках мероприятия, посвященного старту проекта «Экософия», спикеры также обсудили возможности для активных участников и победителей. По словам первого экотренера в России Романа Саблина, экологистам — людям, которые разрабатывают и реализовывают экологические проекты, а также тем, кто своим примером вовлекает людей в экологичный образ жизни, очень нужна медийная активность.
Кроме этого, 1000 участников проекта «Экософия» смогут поехать в эколого-промышленные экспедиции по программе «Больше, чем путешествие», все активные участники смогут получить востребованные знания по экопрофессиям будущего. В рамках полуфинальных мероприятий будет возможность пройти консультации по карьерным траекториям от экспертов и наставников проекта. Также в ближайшее время планируется реализация отдельного совместного спецпроекта «Экософии» и Российских студенческих отрядов.
Также в рамках мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве с ППК «Российский экологический оператор», ФГБУ «Информационно-аналитический центр заповедного дела», Всероссийским обществом охраны природы, ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, и АНО «АртМедиаОбразование».