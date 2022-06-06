Тимишоара, Румыния, , 17:56 — REGNUM Известный британский режиссер Чарли Оттли, подвергшийся нападению грабителей в городе Тимишоара на северо-востоке Румынии, официально обратился к своим обидчикам с просьбой вернуть отснятый его съемочной группой видеоматериал. Об этом 6 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Оператор Цитата из к/ф «Человек с киноаппаратом». реж Дзига Вертов. 1929. СССР

По словам Оттли, в том случае, если злоумышленники прислушаются к его призыву, он не станет свидетельствовать против них в суде.

– прекрасный город с богатой культурой. Я просто оказался не в том месте и не в то время. Нам нужна карта памяти с красивыми фотографиями, которые мы сняли. Оставьте себе технику: мы можем купить новое оборудование, но изображения бесценны». Чарли Оттли «Тимишоарапрекрасный город с богатой культурой. Я просто оказался не в том месте и не в то время. Нам нужна карта памяти с красивыми фотографиями, которые мы сняли. Оставьте себе технику: мы можем купить новое оборудование, но изображения бесценны».

Напомним, инцидент произошел накануне, 5 июня, в городском ботаническом парке. На Оттли и его помощника напали люди в масках, отняли дорогостоящую аппаратуру, включая видеокамеру и дрон, а также деньги и документы.

Оттли известен как документалист. Его фильмы о Румынии «Дикие Карпаты» и «Румынский вкус» неоднократно становились призерами ряда международных фестивалей.

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