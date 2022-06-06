Екатеринбург, 6 июня, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В Екатеринбурге завуч лицея будет уволена после скандала с «ЛГБТ-танцем», исполненным школьниками. Об этом заявил глава города Алексей Орлов, пишут СМИ.

Mil.ru Увольнение

«По завучу мы приняли решение — уволим. Она написала заявление на увольнение. Я считаю, это верное решение», — сказал Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал с танцем разразился на прошлой неделе. Оказалось, что в мае во время танцевального марафона лицеисты исполнили танец с элементами ЛГБТ. В городском департаменте образования позднее заявили журналистам, что это была шутка, пародия.

Скандал вышел на федеральный уровень. Глава минобразования Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить директора лицея. Однако губернатор Евгений Куйвашев встал на её защиту.