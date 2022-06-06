Москва, 6 июня, 2022, 17:43 — ИА Регнум. США с помощью военных биологических лабораторий по всему миру создают новую систему зависимости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, об этом заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

«Те военные лаборатории, которые сегодня по всему миру создают США, это новая система зависимости всего мира от США, только в более опасном аспекте — в возможности сохранения, спасения жизней. Фактически, США создается массовая сеть управления количеством населения, проживающего в разных странах», — заявила Яровая.

Это не преувеличение, это реальная возможность, сказала депутат.

«Как и в каком механизме США собираются это использовать, на эти вопросы должен дать ответ мир», — убеждена вице-спикер Госдумы.

Усилия России направлены на то, чтобы «заставить в буквальном смысле США взаимодействовать с другими странами» в рамках Конвенции о биологическом оружии, а также сделать все процедуры прозрачными, подчеркнула парламентарий.

Новую зависимость от Штатов Яровая также сравнила с системой зависимости от США, которая возникла у всего мира в 1944 году, когда доллар стал мировой резервной валютой.