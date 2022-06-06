Нью-Йорк, США, , 18:26 — REGNUM Кинофестиваль Tribeca в 2022 году представляет звездную программу, предлагая к просмотру документальный фильм Дженнифер Лопес, воссоединение актерского состава фильма «Схватка» и интервью с Тейлор Свифт, сообщает 6 июня Reuters.

Тейлор Свифт Eva Rinaldi

Лопес планирует прибыть на фестиваль для показа фильма о своей карьере Halftime, который откроет фестиваль.

Далее в программе запланирован визит Роберта Де Ниро и его коллеги по фильму «Схватка» Аль Пачино, а также режиссера Майкла Манна.

Позднее репер Lil Baby представит свой фильм Untrapped, а певец Machine Gun Kelly — фильм Taurus.

Помимо этого, певица Тейлор Свифт, экс-чемпион по теннису Джон Макинрой и борец за гражданские права Эл Шарптон дадут интервью и обсудят свои кинокартины во время мероприятия Tribeca Talks.

Всего в рамках фестиваля, который будте проходить в Нью-Йорке с 8 по 19 июня, зрители увидят около 110 художественных фильмов из 40 стран.