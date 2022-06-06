Лондон, 6 июня, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Введение антироссийских санкций чревато крупными потерями владельцев сети ресторанов Fish& Chips в Британии, пишет 6 июня Sky News.

Zserghei Треска

По данным телеканала, до трети заведений сети Fish& Chips рискуют закрыться. Комментируя эту проблему, руководитель Национальной федерации продавцов жареной рыбы Эндрю Крук пояснил, что сильно выросла закупочная цена на треску.

В частности, с октября прошлого года цены подскочили на 200%. Причина в том, что Британия установила с начала весны этого года 35%-й тариф на поставки белой рыбы из России.

Доля такой рыбы из России — это 40% импорта белой рыбы в Британии. Кроме того, на 30% подорожал картофель и на 50% — растительное масло. Причиной этого названа спецоперация ВС РФ на Украине.