Вашингтон, , 17:44 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск пригрозил отказаться от сделки по приобретению Twitter за $44 млрд, если действующее руководство компании не предоставит отчет о количестве фальшивых аккаунтов в социальной сети. Об этом миллиардер повторно заявил в письме к компании, направленном 6 июня, сообщает Reuters.

Илон Маск OnInnovation

По мнению Маска, Twitter «явно нарушил» свои обязательства, и это дает ему право на расторжение соглашения.

Отметим, что Маск впервые пригрозил расторгнуть сделку в личном письме. Ранее он делал подобные заявления лишь на своей станице в Twitter.

В мае Илон Маск сообщил о приостановлении сделки, заявив, что компания должна доказать, что не более 5% ее пользователей являются ботами, аккаунты которых были созданы лишь с целью распространения спама.

При этом главный юрист Twitter Виджая Гадде указала на общем собрании, что понятия «приостановка сделки» нет и согласованная цена в $54,2 за акцию пересмотру не подлежит.

Напомним, что, согласно договору, если сделка между Маском и Twitter не состоится, то одна из сторон должна будет выплатить другой $1 млрд.

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