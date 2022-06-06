Вашингтон, 6 июня, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Верховный суд США обратился к администрации президента США Джо Байдена с просьбой прокомментировать, стоит ли судьям рассмотреть дело о судебном разбирательстве между компанией WhatsApp и израильской компанией NSO Group, которая обвиняется в краже данных пользователей, сообщает 6 июня Reuters.

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Компания NSO подала апелляцию на решение суда низшей инстанции, разрешившего продолжить рассмотрение иска WhatsApp. Представители NSO утверждают, что у них есть иммунитет от судебного преследования, поскольку операция по установке шпионского ПО Pegasus была проведена по приказу неназванных иностранных правительств.

Ранее в WhatsApp заявили, что с помощью данного программного обеспечения были украдены данные более 1400 человек, включая журналистов, правозащитников и диссидентов.

Верховный суд также обратился за комментариями к министерству юстиции.