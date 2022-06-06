Барселона, Испания, 6 июня, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, 25-летний центральный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг не намерен переходить в «Манчестер Юнайтед».

«Барселона»

По информации источника, футболист намерен выступать в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне. «Красные дьяволы» же смогли квалифицироваться только в Лигу Европы УЕФА.

Ранее сообщалось, что в подписании де Йонга заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, а руководство клуба готово заплатить «сине-гранатовым» 81 миллион евро за трансфер футболиста.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Френки де Йонг принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.