Париж, 6 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Девять профсоюзов и медицинских коллективов во Франции выйдут на улицу 7 июня, чтобы предупредить о положении в государственных больницах, сообщает Franceinfo.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

Медики опасаются, что им придется вести «подсчет умерших» из-за отсутствия средств для лечения больных. Государственные больницы страдают от серьезной нехватки сиделок, а доступ к первой помощи становится все более и более сложным. Из-за отсутствия сиделок более сотни служб были вынуждены ограничить свою деятельность или готовятся к этому.

Митинги запланированы как минимум в 50 городах Франции. В Париже акция протеста пройдет перед зданием министерства здравоохранения.