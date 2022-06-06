Москва, , 15:47 — REGNUM Один из основных факторов, которые приближают мировой продовольственный кризис, — это геополитическая напряженность в Европе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» РАНХиГС Роман Файншмидт.

Кризис Pixabay.com

«Факторов, которые провоцируют продовольственный кризис, довольно много. Во-первых, из-за геополитической напряженности в Европе доступ разных стран [к рынку] ограничен. Поэтому вопрос о допуске удобрений из России и Белоруссии на международный рынок поднимался даже со стороны США, — сказал Файншмидт. — Второй фактор, несущий угрозу продовольственного кризиса, — климатический, например засухи в Индии. Свою роль играют и попытки отдельных правительств ограничить экспорт своей сельскохозяйственной продукции для защиты внутреннего рынка. Наконец, в мире всё еще остаются проблемы с цепочками поставок сельскохозяйственной продукции, нарушенными пандемией коронавируса. Это является дополнительным фактором, ухудшающим ситуацию с продовольственной безопасностью».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что одной из причин продовольственного кризиса мог стать форсированный переход западных стран на дорогостоящую «зеленую» энергетику.