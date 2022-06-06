Москва, , 15:06 — REGNUM Российские вузы исключены из Болонской системы образования, сообщил замминистра образования и науки РФ Дмитрий Афанасьев.

Преподаватель в ВУЗе Felix Ling

В ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре он рассказал, что 11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, российские вузы в случае отказа от Болонского процесса сконцентрируются на развитии образования, основанного на опыте советского периода, заявил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.