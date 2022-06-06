Глава КНДР направил поздравительную телеграмму королю Швеции
Пхеньян, 6 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 6 июня поздравительную телеграмму королю Швеции Карлу XVI Густафу. Соответствующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.
The Presidential Press and Information Office
Ким Чен Ын
В письме северокорейский лидер поздравил главу и народ страны с Днём образования Королевства Швеция.
Ранее, 2 июня, Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Королеве Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II.