Пхеньян, 6 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 6 июня поздравительную телеграмму королю Швеции Карлу XVI Густафу. Соответствующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

The Presidential Press and Information Office Ким Чен Ын

В письме северокорейский лидер поздравил главу и народ страны с Днём образования Королевства Швеция.

Ранее, 2 июня, Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Королеве Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II.