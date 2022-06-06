Тбилиси, , 14:39 — REGNUM Переговоры о передачи правительству Грузии доли компании IDS Borjomi Georgia должны завершиться на этой неделе. С таким заявлением 6 июня выступил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Министерство экономики почти завершило переговоры. Через неделю мы вынесем вопрос на заседание правительства, и станем акционерами «Боржоми»», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что после этого должны прекратиться проблемы, вызванные антироссийскими санкциями. Премьер-министр также сообщил, что знает о протестах работников заводов «Боржоми» из-за задержки зарплаты. Гарибашвили пообещал справедливое решение этого вопроса.

Напомним, оба завода по разливу минеральной воды «Боржоми» пришлось почти полностью остановить из-за санкций, так как 60% акций у российского собственника — «Алфа-групп». Этот консорциум предложил грузинскому правительству часть акций на сумму $100 млн.

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