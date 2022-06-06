Москва, 6 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Языковая политика, которая сейчас разворачивается на Украине, была бы немыслима в других странах Европы. Об этом 6 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Представьте себе только на минуточку, что если бы в Ирландии взяли и отменили английский язык? Или, скажем, в Бельгии отменили бы французский, а в Швейцарии — французский, немецкий или итальянский. Как Европа бы на это смотрела? Я даже не буду эту мысль развивать», — заявил Лавров.

«А вот на то, как запрещали русский язык, Европа смотрела спокойно, происходило это на Украине. Поэтому не надо упрощать. Я понимаю, вам нужно рублеными фразами вдалбливать в голову аудитории свою правду», — указал он.