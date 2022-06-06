Санкт-Петербург, 6 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Компьютерные преступники своими действиями заблокировали доступ на официальный сайт Законодательного собрания Санкт-Петербурга, сообщил 6 июня спикер Заксобрания Александр Бельский в своем Telegram-канале.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга

По его данным, сайт Законодательного собрания «подвергся хакерской атаке со стороны злоумышленников».

«В настоящее время сайт недоступен. Специалисты ведут работу по устранению проблемы», — отметил спикер.

На сайте публикуется вся информация о работе Заксобрания, в том числе о законодательном процессе обсуждения и принятия городских законов.

Ранее после начала военной спецоперации на Украине атакам хакеров подвергались сайты Смольного и ряда городских структур.