София, 6 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Полиция города Самоков в Софийской области Болгарии задержала двух местных жителей, подозреваемых в нападении 4 июня на городской медицинский центр. Об этом 6 июня сообщает БТВ.

Victor Арест

По версии следствия, задержанные лица учинили погром в отделении скорой помощи (ОСП), жестоко избили его нескольких сотрудников и разгромили в здании несколько кабинетов.

Ведется следствие.

Напомним, 4 июня в ОСП был доставлен 53-летний мужчина, который впоследствии скончался, не приходя в создание.