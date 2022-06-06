Донецк, , 14:10 — REGNUM Украинские нацисты обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республики (ДНР), включая Донецк. Об этом 6 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что в 11:30 (совпадает с мск) были зафиксированы обстрелы Михайловки и Горловки со стороны киевских боевиков, по которым было выпущено четыре и шесть снарядов калибра 122 мм соответственно.

Также уточняется, что в 12:10 ВСУ обстреляли Гольмовский, выпустив по нему четыре мины калибра 120 мм; в 12:20 — вновь произвели обстрел Горловки, по которой было выпущено три снаряда калибра 122 мм; и в 12:30 выпустили по Зайцево четыре снаряда калибра 122 мм.

Кроме этого, указывается, что в 13:00 украинские нацисты обстреляли Куйбышевский район Донецка, по которому также было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм, и в 13:02 выпустили по Макеевке восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные украинские формирования произвели артиллерийские обстрелы Киевского района Донецк и Ясиноватой.