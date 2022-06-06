София, 6 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Независимый профсоюз пожарных (НПП) Болгарии объявил о намерении провести 12 июня текущего года общенациональную акцию протеста с требованием увеличения зарплаты и улучшения условий труда. Об этом 6 июня сообщает софийская газета «Факты».

Nathan Keirn Протест

Как отмечено в заявлении НПП Болгарии, в настоящее время болгарское правительство не предпринимает никаких действий по укреплению социальной защиты огнеборцев и расширения материально-технической базы пожарных структур.

«Наши отдельные структуры работают на голом энтузиазме, а наши семьи зачастую голодают», — подчеркнул один из профсоюзных лидеров Иван Пенчев.

Напомним, только с начала 2022-го года болгарские пожарные приняли участие в 20 протестных мероприятиях.