Бухарест, 6 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Профсоюз работников статистики Румынии объявил о проведении масштабной забастовки с требованием увеличения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 6 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

PavelD Румыния

Согласно официальной информации, протест в структурах Национального института статистики (НИС) страны проходит в режиме так называемой «японской обструкции», когда весь персонал строго исполняет свои должностные обязанности. Сообщается также, что манифестанты выдвинули соответствующие условия представителям правительства страны, пригрозив дальнейшими массовыми акциями неповиновения.

Напомним, средняя зарплата в отрасли является самой низкой среди румынских государственных служащих. Сотрудники НИС не получают необходимых льгот и регулярной материальной помощи.