Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Кинокомикс «Морбиус» режиссёра Даниэля Эспиносы повторно потерпел неудачу в кинопрокате США. Об этом 5 июня сообщил портал Collider.

Фильм «Морбиус» Кадр из трейлера

Лента вновь появилась в кинотеатрах 3 июня 2022 года, однако по итогам повторного проката собрала лишь $85 тыс. Стоит отметить, что общие сборы фильма в США составили $73,6 млн, а в мире — $163,3 млн.

Напомним, официальная премьера «Морбиуса» состоялась 30 марта 2022 года. Вскоре после выхода картины поклонники Marvel признали её одним из самых худших релизов в истории киностудии.

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