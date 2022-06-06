Москва, 6 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Брюсселе нет места ни равенству государств, ни свободе выбора. Об этом 6 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Нет места в Брюсселе не только суверенному равенству государств, которое закреплено в Уставе ООН, но даже пресловутой свободы выбора, о которой Брюссель постоянно твердит — там тоже места нет», — заявил Лавров.

«Как выяснилось в ходе наших прошлогодних дискуссий, когда мы предложили заключить договор о европейской безопасности… нам отвечали: никакие принципы неделимости безопасности, включая недопустимость укреплять свою безопасность за счёт других, НАТО принимать не будет. Примем только принцип свободы выбора партнёра. Вот теперь и этот принцип, который Запад возводил во главу угла, сам же и растоптал», — отметил он.

По его словам, с точки зрения Запада у Сербии не должно быть никакой свободы выбора партнёров.