Кабул, , 13:29 — REGNUM Глава радио и телевидения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что в результате деятельности комиссии по связям с афганскими деятелями в Кабул вернулся Даулат Вазири, бывший пресс-секретарь министерства обороны правительства Ашрафа Гани. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Афганистана

Ахмадулла Васик разместил фотографию Вазири в аэропорту Кабула и написал, что он счастлив вернуться в Афганистан.

Глава радио и телевидения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что после возвращения в Афганистан Вазири призвал тех, кто покинул страну из-за «негативной пропаганды», вернуться в Афганистан и «жить в свободной и счастливой среде».

В последние дни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о возвращении в Афганистан ряда «экспертов». Ранее по приглашению комиссии в Афганистан вернулся бывший заместитель министра транспорта Хасан Мубарак Азизи.

В мае месяце талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сформировали комиссию по возвращению афганских политиков.