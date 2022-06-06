Москва, 6 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Польское правительство на фоне подорожания энергии расширило возможности граждан по самостоятельному сбору древесины в лесу из-за ситуации в энергетике.

Жан-Франсуа Милле. Крестьянки с хворостом. ок. 1858

«Мы значительно расширяем доступ поляков к самостоятельному получению древесины в лесу. Речь идет о сборе хвороста, в основном — веток, но также мы можем предоставить полякам более толстые бревна», — рассказал пресс-секретарь Главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовский в эфире телеканала Polsat.

Как уточняет ТАСС, для получения разрешения нужно обратиться к лесничему, он укажет место для сбора. Ветки должны лежать на земле, их нельзя обламывать. Кроме того, запрещается собирать ветки, толщина которых в диаметре превышает 7 см.

Кроме того, с согласия лесничего можно собирать ветки в местах, где проводилась вырубка. В этом случае древесина подлежит оплате.