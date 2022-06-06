Сеул, , 13:07 — REGNUM 3 июня в Сеуле состоялась встреча министров обороны Южной Кореи и Филиппин Ли Чон Сопа и Делфина Лорензана. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Делфин Лорензана поблагодарил южнокорейскую сторону за вклад в модернизацию филиппинской армии, выразив надежду на дальнейшее развитие сотрудничества. Он отметил позитивный ход переговоров по участию Южной Кореи в проекте Филиппин по обеспечению ВМФ морскими патрульными кораблями.

Представители двух стран подчеркнули важность партнерских отношений, а также сошлись во мнении относительно необходимости дальнейшего развития двусторонних отношений. Они договорились укрепить стратегическое взаимодействие и активизировать регулярные обмены военных.