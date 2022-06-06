Москва, 6 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Россия вступила в период укрепления экономического суверенитета, однако курс на открытость и широкое международное сотрудничество будет сохранён. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и гостям XXV Петербургского международного экономического форума.

Фонд Росконгресс Владимир Путин

Российский лидер подчеркнул, что 2020-е годы станут для страны периодом укрепления экономического суверенитета. Это означает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, формирование независимой и эффективной финансовой системы.

«При этом российская экономика будет во всё большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что из-за многолетних ошибок Запада мир накрыла волна инфляции, разрушились логистические цепочки, возникла нехватка продовольствия, резко выросла бедность.

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