Таллин, 6 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии в понедельник, 6 июня, находится с рабочим визитом в Лондоне. Об этом сообщила канцелярия правительства страны.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

Запланированы встречи премьер-министра с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, министром обороны Беном Уоллесом и министром иностранных дел Лиз Трасс.

На встречах обсуждаются предстоящий саммит НАТО в Мадриде, а также вопросы безопасности и возможности поддержки Украины. Особое внимание уделяется двусторонним отношениям между Эстонией и Великобританией, в первую очередь, укреплению экономических и деловых контактов.

Премьер-министру Кае Каллас будет вручена премия Хьюго Гроция влиятельного аналитического центра в Лондоне Policy Exchange. Это признание вклада Каи Каллас в поддержание международного порядка и противостояние России, отмечается в сообщении. Награду вручит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.