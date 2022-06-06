Париж, , 12:21 — REGNUM Один из основателей международной общественной организации «Репортеры без границ» Робер Менар поддерживает пенсионную реформу, проведенную президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает BFM TV.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Мэр Безье, который не считает себя «макронистом» выступил за повышение пенсионного возраста до 65 лет.

«Пенсионная реформа обязательна. Я считаю, что все остальное — просто демагогия», — заявил Робер Менар.

«Что касается иммиграции, безопасности, школы, то послужной список Эммануэля Макрона — это черная дыра. Это настоящий провал, поэтому я не голосовал за него», — подчеркнул Робер Менар.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность ухудшением ситуации на палестинских территориях и готовность работать ради «прочного мира» в регионе во время телефонного разговора с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

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