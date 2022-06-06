Париж, 6 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Один из основателей международной общественной организации «Репортеры без границ» Робер Менар поддерживает пенсионную реформу, проведенную президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Мэр Безье, который не считает себя «макронистом» выступил за повышение пенсионного возраста до 65 лет.

«Пенсионная реформа обязательна. Я считаю, что все остальное — просто демагогия», — заявил Робер Менар.

«Что касается иммиграции, безопасности, школы, то послужной список Эммануэля Макрона — это черная дыра. Это настоящий провал, поэтому я не голосовал за него», — подчеркнул Робер Менар.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность ухудшением ситуации на палестинских территориях и готовность работать ради «прочного мира» в регионе во время телефонного разговора с президентом Палестины Махмудом Аббасом.