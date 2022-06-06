Бейрут, 6 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Власти Ливана обвинили судно Израиля во вторжении в территориальные воды страны. Об этом сообщает Lebanon 24.

Israel Defense Force Боевые корабли ВМС Израиля

По данным журналистов, в ночь с 5 на 6 июня израильское судно по производству и хранению сжиженного природного газа (СПГ) вошло в районе месторождения Кариш в спорных водах, которые Ливан считает своими.

Отмечается, что в ближайшее время израильские власти планируют направить в этот район военные корабли и авиацию для обеспечения безопасности добычи СПГ.

Как сообщает Lebanon 24, 6 июня премьер-министр Ливана Мешель Аун встретился с премьер-министром страны Наджибом Микати, обсудив «меры, которые необходимо предпринять для противодействия попыткам израильского противника обострить ситуацию на южных морских границах».