Азовский район, Ростовская область, 6 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Ростовская прокуратура помогла работникам одного из предприятий получить долгожданную зарплату. Азовская компания задолжала 60 сотрудникам более 6,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кошелек

В прокуратуру обратились сотрудники компании «Максвим». Выяснилось, что ранее руководство уже привлекалось к ответственности за накопленные долги по зарплате. После рассмотрения представления людям выплатили все деньги.

Генеральный директор фирмы привлечён к административной ответственности.

Из открытых источников следует, что основной вид деятельности предприятия — производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.