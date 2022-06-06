Москва, 6 июня, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Экология» в проектах по сохранению озера Байкал принимают участие 20 академических учреждений Сибирского отделения Российской академии наук. Подробности со ссылкой на вице-президента РАН, председателя СО РАН академика Валентина Пармона по итогам общего собрания РАН сообщает пресс-центр Иркутского филиала Сибирского отделения РАН.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Воды Байкала

Сейчас реализуются два крупных исследования по байкальской тематике. Это проект Минобрнауки России «Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории». Грант на его выполнение иркутские ученые получили в 2020 году, куратор и основной исполнитель ― Институт динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова СО РАН.

Другое исследование ― «Влияние изменения уровня воды в озере Байкал на состояние экосистемы озера, определение ущерба объектам экономики и инфраструктуры прибрежной территории Республики Бурятия, Иркутской области в зависимости от уровней озера и сбросов Иркутской ГЭС». Проект начался в конце 2021 года, в настоящее время ведется второй этап. Куратором проекта также выступает ИДСТУ СО РАН. Инициатором исследований выступал Иркутский филиал Сибирского отделения РАН, через филиал осуществляется большая часть финансирования.

В числе важных достижений глава СО РАН отметил реализацию проекта класса мегасайнс ― Национального гелиогеофизического комплекса (Институт солнечно-земной физики СО РАН). Уже построен и сдан комплекс оптических инструментов, радиогелиограф находится в стадии активного строительства. От Главгосэкспертизы в конце прошлого года получено положительное заключение по крупному солнечному телескопу-коронографу.

«С вводом этого комплекса российская наука получит уникальный инструмент для исследования Солнца и ближнего космоса», ― подчеркнул академик.

Другой важный результат иркутских ученых за 2021 год — атлас «Байкальский регион: общество и природа», представляющий собой комплексную многоцелевую и многоуровневую картографическую модель территории трех субъектов Российской Федерации: Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края.

«Задача академической науки — на фундаментальном научном уровне создавать различные виды карт и одновременно делать их доступными и понятными для обычных людей. Цифровые карты проще актуализировать, они больше востребованы, чем бумажные, которые в настоящее время уже становятся явлением высокой культуры. Поэтому изданный атлас — это не просто собрание карт, это капитальный труд на многие годы. Убежден, что это издание будет использоваться специалистами практически всех профессий», — пояснил председатель редакционного совета атласа, директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН академик Игорь Бычков.

«Это крупное произведение, итог многолетнего труда (2018−2021 гг.) восьми иркутских академических учреждений и двух из Республики Бурятия, а также специалистов иркутских университетов и Монголии. Главную картографическую часть выполнял Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, который является лидером атласного картографирования в России. Атлас раскрывает влияние социально-экономических процессов на природу нашего Байкальского региона и прежде всего на озеро Байкал.

В издании содержатся 352 карты, тексты, графики, фотографии. Комплексное произведение такого объема и содержания для отдельного региона — первое в своем роде, именно поэтому РАН высоко оценила наш труд», — информирует ответственный редактор издания, главный научный сотрудник ИГ СО РАН доктор географических наук Леонид Корытный.

Ученый-географ отмечает, что атлас дает возможность уточнять вопросы управления регионом, оценивать состояние природных компонентов. В работе рассматриваются вопросы от глобальных — места Байкальского региона в России, Сибири — до локальных проблем бассейнов рек, отдельных участков Байкала, особых ландшафтов, охраняемых территорий. Впервые применен нетрадиционный формат с сочетанием карт разных масштабов.

Тираж бумажного издания составляет 500 экземпляров, атлас будет доступен и в электронном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, забота о Байкале стала отдельным направлением нацпроекта. В рамках него модернизируют и построят новые сооружения для очистки сточных вод, планируется значительное сокращение загрязненных территорий вблизи озера.

Сохранить озеро Байкал невозможно без поддержки его биологического разнообразия. Планируется заселение водоема миллионами мальков омуля и осетра.