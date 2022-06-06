Москва, 6 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Туристов из России готовы принять порядка 100 стран. Об этом 6 июня заявил директор ассоциации «ТурПомощь» Александр Осауленко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«Порядка 100 стран готовы принимать российских туристов. Направления, которые сегодня работают, и куда могут выехать граждане — это шесть-семь», — сказал Осауленко.

В числе наиболее популярных направлений эксперт назвал Турцию. При этом поток туристов из России в эту страну составляет около 70-80% от показателей 2021 года.

«Если эта схема будет работающей, то где-то во второй половине лета это заработает в полном объеме. Начал восстанавливаться Египет. Но началось смешение вектора интереса к постсоветским странам», — отметил Осауленко.