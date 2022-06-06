Москва, 6 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В России развернулась большая работа по оказанию помощи эвакуированным лицам из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом 6 июня заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

«Мы также работаем с эвакуированными в пунктах временного размещения. Как и все наши уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, ежедневно выходим к этим людям, чтобы понять, чем можно помочь. А помочь нужно многим», — заявила Москалькова.

«Эвакуированные почему-то не любят себя называть беженцами, получают, как правило, статус временного убежища, а не беженцев. Это даёт им возможность трудоустраиваться. Сейчас это одна из приоритетных задач по работе с этим людьми», — продолжила она.

Она поблагодарила президента России за обеспечение безопасности и всего необходимого этим людям.

«Мы сегодня решаем много вопросов и бытовых, и гуманитарных вместе с волонтерами, с российским Красным Крестом. Спасибо за Ваш Указ по волонтерам, которые сегодня получили возможность страховать свои жизни. Есть совершенно удивительные люди», — отметила она.