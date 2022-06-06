Стокгольм, 6 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Вечером 5 июня лидер «Христианских демократов» Эбба Буш, возможно, предложила выход из кризиса: министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Йоханссон уходит в отставку добровольно, правительство во главе с Магдаленой Андерссон продолжает оставаться на своих местах, а ее партия взамен гарантирует, что больше не будет принимать участие в голосованиях по вынесению вотума недоверия каким-либо другим министрам до сентябрьских выборов. Как отметил обозреватель внутренней политики радиостанции SverigesRadioФредрик Фуртенбах, возможно, мы все стали свидетелями, как Йоханссона уволили в прямом эфире. Об этом он заявил в студии телеканала TV4.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

Фуртенбах считает, что вероятность правительственного кризиса уменьшилась после предложения Эббы Буш в ходе дебатов. Но он не хочет делать вывод, что министр юстиции Морган Йоханссон был «уволен» в прямом эфире.

«Но может быть, что его действительно все-таки уволили в прямом эфире», — не исключил такого развития событий эксперт.

Напомним, что Магдалена Андерссон не стала отвергать предложение Буш в прямом эфире и сказала, что «подумает» над ним.