Москва, 6 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Власти Евросоюза очередным пакетом антироссийских санкций показали, что считают своих граждан и бизнес врагами. Об этом 6 июня заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Европейские имбецилы в своём рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян», — написал Медведев в личном телеграм-канале, комментируя принятие шестого пакета санкций.

Он отметил, санкции Евросоюза, ставящие целью нанести вред России, на деле разжигают пожар в мировой экономике.