Москва, , 11:38 — REGNUM Революционная ситуация возникнет в мировой экономике из-за шестого пакета антироссийских санкций, введённого Евросоюзом. А революции свойственно пожирать своих детей, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 6 июня в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Дарья Драй © ИА REGNUM

Он отметил, что Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы гарантированно «порвать экономику России в клочья». Но целью санкций, судя по всему, является не Россия — они спровоцируют «пожар мировой революции в экономике».

«Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», — написал Медведев.

По его словам, Европа не сможет сразу отказаться от российской нефти, поэтому придётся использовать «серые» схемы. Добиться дефолта в России не получилось, а отключение российских банков от SWIFT не помешало им продолжать работу внутри страны. Таким образом, с применением санкций «что-то пошло не так».

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