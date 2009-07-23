Москва, 6 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В марте 2022 года объёмы поставок российских алмазов в Европу значительно сократились. По данным Eurostat, российский импорт в страны ЕС составил 1,5 млн карат, что в три раза меньше марта 2021 года, пишет «КоммерсантЪ».

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Также в марте 2022 года до 209 тыс. карат сократился импорт российских необработанных алмазов в Индию, что в два раз меньше, чем в марте 2021 года.

В январе–марте Россия поставила в Индию 718 тыс. карат, что на 45% ниже уровня аналогичного периода 2021 года (1,3 млн карат). Стоимость всего импорта алмазов в марте составляла €185 млн против €162 млн год назад.

По итогам 2021 года Россия увеличила экспорт сырых алмазов на 26%, до 48,6 млн карат на $4 млрд. Самое большое количество алмазов было продано в Бельгию — 28,2 млн карат на $1,7 млрд, ОАЭ (13,2 млн карат на $1,2 млрд), Индию (5 млн карат на $755 млн). Вся добыча в РФ составила 39,1 млн карат.

Как сообщало ИА REGNUM, блокирующие санкции США распространены на алмазодобывающую компанию Якутии АЛРОСА.

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