Шибарган, Афганистан, 6 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В афганской провинции Джаузджан две девушки свели счёты с жизнью. Трагедия разыгралась в четвёртом и пятом районах города Шеберган. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Thebluediamondgallery.com Самоубийство

Также 65-летний мужчина повесился на кожевенном заводе в Шебергане из-за нищеты и денежных проблем.

Стоит отметить, что в последние месяцы неоднократно сообщалось о самоубийствах в разных уголках Афганистана. Большинство этих событий связано с насилием в семье, социальными проблемами и жизненными невзгодами, включая повсеместную бедность.