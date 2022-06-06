Канберра, 6 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. До конца финансового года в Австралии осталось всего несколько недель, а это значит, что близится сезон подачи налоговых деклараций. На фоне растущих цен и падающих доходов, некоторым может показаться заманчивым попытаться завысить свои требования на получение пособий и снизить налоговые отчисления. Однако глава налоговой службы Ассоциации бухгалтеров Австралии и Новой Зеландии (CA ANZ) Майкл Крокер, с которым пообщались журналисты телеканала NineNews, предупредил, что с финансовыми властями лучше не шутить.

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Крокер сказал, что его коллеги уже не раз видели и слышали, австралийцы пытаются обмануть налоговую — не самая разумная стратегия, по его словам.

«Были забавные случаи, некоторые подошли к делу творчески … За эти годы наши коллеги не раз сообщали о всяких умельцах … У одного налогового агента был клиент, который пытался застраховать свои расходы на домашних животных, утверждая, что домашний мопс был «бизнес-талисманом», который «приветствовал клиентов и персонал», — не скрывая смеха, поделился историей Крокер.

«И, наконец, другой человек пытался представить свою поездку в Кэрнс в качестве «подарка или пожертвования» для вычета налогов, потому что он во время нее стал донором крови», — добавил Крокер.