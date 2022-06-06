Берлин, 6 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Немедленный запрет на поставки российского газа обернётся для ФРГ и Австрии продолжительными негативными последствиями. Об этом предупреждают Ассоциация работодателей Германии и Австрийская федерация промышленности, говорится в опубликованном 6 июня заявлении этих организаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Руководители ассоциации и федерации Райнер Дульгер и Георг Книлль полагают, что эмбарго на импорт российского газа грозит производственными потерями, остановкой производства, деиндустриализацией. Кроме того, ситуация отразится на занятости в этих странах и на их финансовой способности выполнять международные обязательства.

«Германия и Австрия хотят оставаться сильными партнёрами в международном сообществе. Для этого нам нужна мощная экономика и стабильные рынки труда», — цитирует совместное заявление глав объединений агентство DPA.

Вместе с тем Дульгер и Книлль в целом поддерживают введение против России санкций из-за ситуации на Украине.

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