Лиссабон, 6 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Португалии Бруну Алвеш завершил карьеру. Об этом 6 июня он сообщил в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«Сегодня я сообщаю, что заканчиваю карьеру футболиста», — написал 40-летний Бруну Алвеш.

Последним клубом футболиста был греческий «Аполлон Смирнис», за который он играл с 2021 года.

Напомним, Бруну Алвеш выступал за «Зенит» с 2010 по 2013 год, в составе команды он стал двукратным чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы в 2016 году.