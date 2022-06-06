София, , 10:36 — REGNUM Национальный банк Болгарии (БНБ) приступил к выпуску новой юбилейной монеты, посвященной 300-летию Паисия Хилендарского — болгарского иеромонаха, автора культовой на Балканах книги «Славяно-болгарская история». Об этом 6 июня сообщает софийская газета «Телеграф».

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Согласно официальной информации, золотая монета имеет достоинство в 2 лева ($1,1) и будет приниматься в качестве платежной единицы во всех структурах торговли и хозяйства страны. Предполагается, что общий тираж указанной монеты составит 4 тыс. экземпляров, а ее цена превысит 3750 левов ($2 тыс.).

По мнению нумизматов, стоимость новой расчетной единицы будет расти в долгосрочной перспективе.

С начала нынешнего года БНБ три крупные партии памятных монет в честь деятелей истории и культуры Болгарии Гоце Делчева, Панайота Пипкова и Стоянки Мутафовой.